Ученые рассказали еще об одном полезном свойстве зеленого чая

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали самый полезный напиток для здоровья глаз.

Чтобы как можно дольше сохранить хорошее зрение, необходимо ежедневно пить качественный зеленый чай. К такому выводу пришла международная группа исследователей.

По словам специалистов, содержащиеся в напитке большое количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело – зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго.

Ученые выделили элементы под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.

Как отмечают исследователи, эта научная работа впервые указала на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.