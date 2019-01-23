Медики рассказали, как бороться с морщинами

Новости шоу бизнеса: Одним из первых признаков возрастного изменения женщины является появление морщины вокруг глаз.

Морщины вокруг глаз - распространенное явление.

Если девушек интересует вопрос о том, как правильно красить брови карандашом, чтобы выглядеть привлекательнее, то женщин уже волнует более серьезная проблема - морщины вокруг глаз.

Корейская косметика в силах скрыть морщинки. Поэтому не удивительно, что любая из нас хотела бы отсрочить этот процесс. Как сделать так, чтобы молодость лица покидала нас как можно позже.

Основой здоровья и красоты всегда были и остаются правильное питание и здоровый образ жизни. Никакой крем вокруг глаз против морщин не поможет сделать кожу здоровой и эластичной, если женщина злоупотребляет табаком, алкоголем или постоянно переутомляется и не высыпается. Конечно, в современном ритме жизни трудно придерживаться всех необходимых правил, но уж если перед вами встала задача сохранить красоту кожи, то, по крайней мере, к этому надо стремиться.

Старайтесь употреблять в пищу продукты, богатые антиоксидантами. Самым ценным продуктом в этом отношении считается красная фасоль, затем идет клюква, черная смородина, чернослив, малина, черника, клубника и яблоки. Среди напитков, влияющих на предотвращение морщин, стоит выделить какао и зеленый чай. Из трав и специй, благотворно влияющих на состояние кожи вокруг глаз и богатых антиоксидантами, можно перечислить куркуму, петрушку, корицу и гвоздику.

Природной защитой можно считать жирную кожу. У женщин с жирной или склонной к жирности кожей морщины образуются значительно позже, чем у обладательниц нормальной, и уж тем более сухой кожи лица. Поэтому с юности начинайте пользоваться увлажняющей косметикой - это идеальное средство от морщин вокруг глаз. Пейте больше воды, основное количество жидкости старайтесь потреблять на протяжении дня, а вот на ночь наоборот ограничивайте любое питье, чтобы не провоцировать утреннее опухание глаз.

Самым злейшим врагом, вызывающим мимические морщины вокруг глаз женщины, является курение, сразу же за курением идет алкоголь. Алкоголь (в отличие от курения) допустим, но в крайне ограниченных дозах. И третий враг женской красоты - это кофе и крепкий чай. Сами по себе все эти напитки на кожу никак не влияют, но вот мочегонное действие, оказываемое ими на организм, способно привести к обезвоживанию, что крайне негативно влияет на состояние кожи и провоцирует появление морщин, вокруг глаз кожа особенно чувствительна - и именно тут морщинки появляются раньше всего.

Морщины напрямую зависят от режима дня. Достаточно просто один раз не выспаться - и под глазами уже образуются темные круги и припухлости, которые превращают даже едва заметные морщинки в выраженные складочки. Упражнения от морщин и самомассаж лица должны стать привычным атрибутом вашей повседневной жизни - и тогда описываемые проблемы дадут о себе знать значительно позже установленного возрастного рубежа.

Старайтесь контролировать свои действия, частые прищуривания и потирание глаз приводят к образованию морщинок, не хмурьтесь на солнце – купите для глаз солнечные очки и надевайте их всегда, когда на улице светит яркое солнце. Также приобретите крем с УФ защитой. Никогда не оставляйте косметику на ночь и ежедневно очищайте кожу специальными очищающими средствами. Это поможет избавиться от преждевременных морщин и дополнительно увлажнит кожу.

Умывайте лицо водой комнатной температуры, делайте контрастные обливания лица, используя поочередно теплую и прохладную воду, это превосходно тонизирует кожу вокруг глаз и повышает ее упругость. Разглаживающим действием на морщины обладают маски, приготовленные из отваров ромашки, календулы или мяты.

Великолепное воздействие на разглаживание морщин оказывают паровые ванночки. С добавлением тех же отваров трав такие процедуры станут еще и профилактикой воспалительных процессов кожи (таких как угревая сыпь). Массаж после распаривания продезинфицированными специальными игольчатыми аппликаторами усилит кровообращение кожи лица и улучшит обмен веществ, что обогатит кожу питательными веществами.

После чего нанесите питательный крем и дайте коже успокоиться. Кожа после такой процедуры становится гладкой и бархатистой. Делать это совсем несложно, но эффект просто ошеломляющий (одной процедуры в неделю будет достаточно, чтобы кожа вокруг глаз стала более упругой и разглаженной).