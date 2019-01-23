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200 калорий в различных продуктах на фото
Все мы прекрасно знаем, что разные продукты питания облают различной калорийностью. Но многие ли из нас могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и следящим за своим питанием, безусловно, будет интересно исследование, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий, а именно - 200.
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