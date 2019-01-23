Как безболезненно научиться не есть после шести

Многие жалуются, что по вечерам к холодильнику их тянет, как магнитом. Но существуют приёмы, которые помогают справиться с "вечерним обжорством". Итак, что советуют диетологи и те, кому удалось победить эту проблему?