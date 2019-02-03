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Кисломолочные продукты могут вредить здоровью

Кисломолочные продукты могут вредить здоровью
08:36 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Кисломолочные продукты принято считать очень полезными – согласно исследованию, употребление кисломолочных продуктов, в частности натуральных йогуртов, может нормализовать артериальное давление.

Но, оказывается, минусов для здоровья в употреблении кисломолочных продуктов также хватает: о том, как они могут вредить, рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам Лазуренко, кисломолочные продукты обладают свойством влиять на обмен веществ, углеводный обмен, иммунную систему. В некоторых случаях вреда от их употребления для здоровья больше, чем пользы.

"Если организм работает не четко, со сбоями, то йогурты, творог, кефир из рациона лучше исключить. Это тем более нужно сделать, если наблюдается лишний вес, есть преддиабетное состояние, диабет", — порекомендовала врач.

Как поясняет специалист, подобная рекомендация связана с тем, что любые кисломолочные продукты содержат в себе лактозу и таким образом могут оказаться источниками избыточного сахара. Чем это вредит здоровью? Прежде всего тем, что может вызывать повышение уровня глюкозы, инсулина, формируя предпосылки к развитию инсулиновой резистентности.

Кому опасно для здоровья пить кефир?

Еще одна вредная сторона кисломолочных продуктов – они могут способствовать задержке жидкости в организме и отечности, так как содержат натрий. Для людей, которые страдают гипертонической болезнью, это особенно вредно, подчеркнула врач.

Наталья Лазуренко заявила: от традиции пить кефир на ночь необходимо отказываться – это вредная для здоровья привычка, которая тормозит жировой обмен и мешает худеть.

"Лактоза тормозить выработку хороших, качественных гормонов, которые в ночное время влияют на снижение жировой ткани в организме", — сообщила эксперт.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Здоровый образ жизни, Польза, Кисломолочные продукты.
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