Эксперты назвали продукты, которые теряют пользу при термической обработке

Новости шоу бизнеса: Польза исчезает во время приготовления.

Мы с детства знаем, насколько полезны овощи и как важно включать их в свой рацион. Но, оказывается, даже ежедневно употребляя в пищу растительные продукты, можно недополучать полезных веществ: они просто «исчезают» во время приготовления. Эксперт назвали продукты, которые теряют пользу при термической обработке.

Помидоры

В сырых помидорах содержится много магния и цинка. После термической обработки концентрация этих веществ снижается на 90–100 %.

Сладкий перец

Болгарский перец, особенно красный, чемпион среди овощей по содержанию витамина С. К сожалению, при нагревании его концентрация сокращается в 4 раза.

Чеснок

Сырой чеснок богат витаминами С, PP и группы B, а также является источником холина. Но термическая обработка лишает этот продукт части полезных свойств.

Кресс-салат

В кресс-салате содержатся витамины А, B, C, D, E и K. При нагревании (например при добавлении растения в пиццу или омлет) большая часть его полезных свойств теряется.

Спаржа

Спаржа - незаменимый источник витаминов А, С, Е, K, группы В, а также фолиевой кислоты. Но обжарка лишает этот овощ большинства полезных свойств.

Брокколи

В брокколи много витаминов А, С и кальция. Но, если сварить этот овощ до полной готовности, в нем окажется на 40 % меньше полезных веществ, чем в сыром виде.

Свекла

Свекла - прекрасный источник фолиевой кислоты. Однако, если сварить ее до полной готовности, она потеряет около 30 % этого вещества.

Имбирь

Сырой имбирь очень острый, зато является источником витаминов А, C, B1, B2, а также ряда важных микроэлементов. Во время же термической обработки большая часть полезных веществ пропадает.