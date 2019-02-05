Названы продукты с минимальным содержанием калорий Эксперты рассказали о двенадцати вкусных, полезных, а главное, низкокалорийных продуктах, которые смело можно включать в свой рацион как тем, кто следит за своим весом, так и тем, кто старается всегда правильно питаться.