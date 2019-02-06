К чему приводит избыточное использование зубной пасты

Новости шоу бизнеса: Избыток зубной пасты формирует на зубах пятнышки или полоски, известные под названием флюороз зубов.

40% маленьких детей используют слишком много зубной пасты, как выяснили эксперты. А это подвергает их повышенному риску кариеса, как и отсутствие пасты совсем.

Эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что слишком большое количество маленьких детей использует очень много зубной пасты при чистке зубов. Избыток пасты увеличивает риск развития кариеса.

Наблюдения показали, что 40% детей наносят на зубную щетку очень много зубной пасты, хотя эксперты рекомендуют, чтобы там был шарик пасты размером с маленькую горошинку. Наблюдения исследователей осуществлялись более чем за 5 000 детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет.

Сегодня стоматологи рекомендуют всем людям активно употреблять воду, обогащенную фтором, а детям старше двух лет необходимо дважды в день чистить зубы пастой также содержащей фтор. Но очень важно следить за количеством этой пасты. Малышам до трех лет нужен минимальный объем пасты размером с зерно риса. Детям в возрасте от трех до 6 лет можно довольствоваться количеством пасты размером с горошинку. Фтор дает значительные преимущества, но его необходимо использовать разумно. Кроме того, детские зубные пасты сегодня очень приятны на вкус, что увеличивает искушение ребёнка выдавить больше пасты на зубную щетку. Именно поэтому родители должны следить за чисткой зубов маленьких детей.

Но чем опасен избыток зубной пасты? Он формирует на зубах пятнышки или полоски, известные под названием флюороз зубов (чрезмерная концентрация фтора). В экстремальных случаях зубы могут даже разъедаться этим минералом, хотя традиционно флюороз протекает не столь тяжело, и бывает заметен только опытным дантистам. Это заболевание приводит к образованию дырочек в зубах, то есть кариесу.