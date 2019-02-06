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Почему полезно пить воду утром натощак

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Почему полезно пить воду утром натощак
06:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пить воду с утра натощак очень полезно, мы расскажем вам почему.

Мы обычно все усложняем, когда речь заходит о здоровье. Несколько простых шагов могут помочь позаботиться о нашем теле, и один из них — пить воду с утра натощак. Это не только очищает желудок, но и помогает предотвратить множество болезней.

Прежде всего, очищается кишечник и повышается усваиваемость питательных веществ. Хорошо работающая пищеварительная система автоматически улучшает и другие аспекты. Например, вы получите сияющую кожу, поскольку вода вымывает токсины из крови.

Вода также помогает создавать новые клетки крови и мышц, а также помогает снизить вес.

После того, как вы попили воды с утра, какое-то время ничего не ешьте. У такой водной терапии нет побочных эффектов, она отлично разгоняет ваш метаболизм.

Около 4 стаканов (1 литр) воды в день обычно достаточно. Если поначалу это для вас слишком много, начните с меньшего объема и постепенно повышайте.

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