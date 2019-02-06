Есть и не поправляться: сладости, от которых не толстеют

Мечта многих девушек – есть все и не толстеть, но, к сожалению, такие чудеса бывают очень редко. Особенно тяжело приходится тем, кто очень любит сладкое. Сахар становится причиной лишнего веса и многих болезней, поэтому мы подготовили материал про сладости, от которых не поправляются.