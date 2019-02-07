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Четверг, 07.02.2019
10 натуральных лекарств для домашней аптечки
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10 натуральных лекарств для домашней аптечки

Лекарства и аптечку первой помощи нужно хранить там, где их легко найти. Однако это место должно быть недоступно для детей. Полезно запастись сразу двумя аптечками — для дома и для автомобиля. Нужно время от времени перебирать лекарства и те из них, чей срок истек, менять на новые. Помимо официальных медикаментов, хорошо иметь под рукой натуральные средства для первой помощи. Однако, если облегчение после их применения не наступает, то лучше поскорее обратиться к врачу.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Лекарства, Аптечка, Домашняя аптечка, Натуральные лекарства.
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