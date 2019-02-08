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Травы, которые помогут при желчнокаменной болезни
Камни в желчном пузыре являются затвердевшими частичками, которые образуются либо в желчном пузыре - небольшом, грушевидном, мышечном мешке, расположенном ниже печени в правой верхней части живота, либо в желчных протоках. В результате, они блокируют поступление желчи в двенадцатиперстную кишку и кишечник. Желчь имеет важное значение для организма человека. Она важна для абсорбции жиров и некоторых жирорастворимых витаминов, таких как витамин D. Травы при желчнокаменной болезни могут быть полезными для растворения камней в желчном пузыре, но не стоит использовать травы по своему усмотрению. Прежде чем начать лечить себя травами стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом.
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