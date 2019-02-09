Названы причины желтизны зубов

Наступает день, когда ты рассматриваешь фотографии с широкими улыбками или более внимательно вглядываешься в свое отражение… Ба, а зубы-то пожелтели! Причина этого - истончение изначально белой эмали, когда внутренний слой зуба - дентин - становится заметен, а он как раз-таки желтый. В чем может быть причина?