Медики назвали продукт, предотвращающий воспаление суставов

Специалисты считают, что употребление рыбьего жира может быть предпочтительным в тех случаях, когда в рационе питания человека по каким-то причинам недостает рыбы. Имеется как минимум семь поводов, чтобы начать принимать рыбий жир прямо сейчас.