Скачать
Пятница, 08.02.2019
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 42%
Чиновник Голосеевской РГА уволен после &quot;пьяного&quot; ДТП: открыто дело
Чиновник Голосеевской РГА уволен после "пьяного" ДТП
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
Арум рассказал, почему не подписал контракт с Усиком
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

Ученые создали таблетку "реактивного действия"

Ученые создали таблетку &quot;реактивного действия&quot;
12:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: "Реактивная таблетка" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

В научном журнале Nano Letters опубликована статья, в которой предлагается использовать таблетки с подобием "реактивного двигателя" для эффективной доставки лекарств к больным тканям и органам. Об этом сообщает Naked Science.

Отмечается, что не всякое лекарство можно проглотить – многие препараты таким образом не смогут поступить к больной ткани, или просто переварятся в желудочно-кишечном тракте.

Часто лекарство приходится принимать в избыточном количестве, и лишь небольшая часть его попадает к месту назначения. Некоторые токсичны и наносят серьезный ущерб здоровым тканям. Подобные проблемы заставляют медиков использовать иные средства, в том числе уколы. В свою очередь, ученые работают над технологиями адресной доставки лекарств.

Так, исследователи Джозеф Ван (Joseph Wang), Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали исследование, в котором предложили использовать для доставки таблетки со встроенным "реактивным двигателем".

Предложенный "двигатель" лишен механических компонентов. В углубление пилюли просто помещаются наночастицы диоксида титана и магния. Взаимодействуя с водой, они создают реактивную струю, толкающую таблетку вперед. Таблетка с действующим веществом и "двигателем" покрывается клеточной мембраной для защиты от желудочного сока.

Медики назвали лучшие натуральные анальгетики

Эксперименты с лабораторными животными подтвердили, что такая "реактивная таблетка" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

Ранее исследователи из Эдинбургского университета вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных противодействовать артриту и некоторым видам раковых заболеваний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таблетка, Лечение, Вещество, Таблетка реактивного действия, Реактивное действие, Больной орган, Больная ткань, Джозеф Ван, Лянфан Чжан, Liangfang Zhang, Joseph Wang.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
04 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)
Шерстокрылые млекопитающие летают не хуже птиц (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь