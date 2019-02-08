Ученые создали таблетку "реактивного действия"

Новости шоу бизнеса: "Реактивная таблетка" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

В научном журнале Nano Letters опубликована статья, в которой предлагается использовать таблетки с подобием "реактивного двигателя" для эффективной доставки лекарств к больным тканям и органам. Об этом сообщает Naked Science.

Отмечается, что не всякое лекарство можно проглотить – многие препараты таким образом не смогут поступить к больной ткани, или просто переварятся в желудочно-кишечном тракте.

Часто лекарство приходится принимать в избыточном количестве, и лишь небольшая часть его попадает к месту назначения. Некоторые токсичны и наносят серьезный ущерб здоровым тканям. Подобные проблемы заставляют медиков использовать иные средства, в том числе уколы. В свою очередь, ученые работают над технологиями адресной доставки лекарств.

Так, исследователи Джозеф Ван (Joseph Wang), Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали исследование, в котором предложили использовать для доставки таблетки со встроенным "реактивным двигателем".

Предложенный "двигатель" лишен механических компонентов. В углубление пилюли просто помещаются наночастицы диоксида титана и магния. Взаимодействуя с водой, они создают реактивную струю, толкающую таблетку вперед. Таблетка с действующим веществом и "двигателем" покрывается клеточной мембраной для защиты от желудочного сока.

Эксперименты с лабораторными животными подтвердили, что такая "реактивная таблетка" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

Ранее исследователи из Эдинбургского университета вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных противодействовать артриту и некоторым видам раковых заболеваний.