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Метод лечения рака по принципу троянского коня

Метод лечения рака по принципу троянского коня
04:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новые лекарства от рака, способом похожим на принцип действия троянского коня.

Новый тип лекарств от рака, который действует как троянский конь, проникая внутрь опухолевых клеток, продемонстрировал многообещающие результаты среди пациентов с шестью различными типами рака. Более четверти больных с запущенными, устойчивыми к лечению опухолями шейки матки и мочевого пузыря и почти пятнадцать процентов с опухолями яичников и легких оказались восприимчивыми к новому методу.

Команда ученых из лондонского Института исследований рака и Фонда Royal Marsden NHS Foundation провела глобальное клиническое исследование первой и второй фазы среди почти 150 пациентов с различными типами рака, которые перестали реагировать на стандартное лечение. Специалисты обнаружили, что значительное число пациентов с онкологией оказалось восприимчиво к препарату: их опухоли либо уменьшались, либо переставали расти. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

«Самое захватывающее в открытом методе лечения — то, что его механизм действия совершенно новый. Способ похож на принцип действия троянского коня, проникая в раковые клетки и убивая их изнутри. Наше исследование показывает, что препарат способен лечить большое число людей с различными видами рака и имеет управляемые побочные эффекты», — рассказывает один из авторов исследования, профессор Йохан Де Боно (Johann de Bono).

В ходе тестов ученые наблюдали реакцию 27 процентов пациентов с раком мочевого пузыря, 26,5 процента с раком шейки матки, 14 процентов с раком яичников, 13 процентов с раком пищевода, 13 процентов с немелкоклеточным раком легкого и семи процентов с раком эндометрия. Реакция длилась в среднем 5,7 месяца, а у некоторых — до 9,5 месяца. Основными побочными эффектами, о которых сообщалось в исследовании, были кровотечения из носа, усталость, тошнота и дискомфорт зрения, хотя масштабы последнего в дальнейшем удалось сократить.

Препарат состоит из токсичного лекарства, прикрепленного к хвостовой части антитела, которое предназначено для поиска рецептора, называемого «тканевым фактором», — он в большом количестве присутствует на поверхности многих раковых клеток и ведет к снижению выживаемости. Связывание с тканевым фактором вовлекает лекарство в раковые клетки, где оно может убить их изнутри.

В начале исследования принимали участие лишь 27 пациентов для оценки безопасности и определения правильной дозы, а после, поняв, что лекарство безопасно, ученые увеличили это количество еще на 120 человек с целью выяснить, поражает ли препарат нужную цель и как именно он воздействует на опухоли. У большинства пациентов, участвующих в исследовании, был диагностирован рак поздней стадии, распространенный локально или вокруг тела, который до этого уже лечился, а потому стал устойчивым в среднем к трем различным видам терапии.

Сейчас TV проходит испытания в отношении других типов рака, включая кишечник, поджелудочную железу, мозг и шею, а также в исследовании второй фазы в качестве лечения второй линии при раке шейки матки.

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Рак, Лечение, Медицина, Лекарство, Троянский конь.
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