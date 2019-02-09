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Специи, которые способствуют потере веса
Многие эксперты говорят, что специи, используемые в индийской и азиатской кухне, помогают повысить скорость метаболизма, уменьшить аппетит и даже предотвратить образование новых жировых клеток, способствуя потере веса. Британский диетолог Мэрилин Гленвилль составила список из 10 специй, которые наилучшим образом могут помочь избавиться от лишних килограммов.
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