10 суперпродуктов, которые мы игнорируем Эксперт в области питания и автор книг, посвященных этому важнейшему вопросу, Джони Боуден составил список здоровых продуктов, которые люди должны употреблять в пищу, но почему-то не делают этого. Эти продукты легко доступны, и они обязятельно должны присутствовать в рационе тех, кто хочет оставаться здоровым, а значит — красивым.