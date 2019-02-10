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Воскресенье, 10.02.2019
10 суперпродуктов, которые мы игнорируем
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10 суперпродуктов, которые мы игнорируем

Эксперт в области питания и автор книг, посвященных этому важнейшему вопросу, Джони Боуден составил список здоровых продуктов, которые люди должны употреблять в пищу, но почему-то не делают этого. Эти продукты легко доступны, и они обязятельно должны присутствовать в рационе тех, кто хочет оставаться здоровым, а значит — красивым.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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