Как можно применить хозяйственное мыло в быту и для лечения

Возможности хозяйственного мыла выходят далеко за границу мытья рук. Дело в том, что его состав включает натриевые соли жирных кислот без красителей и консервантов. Стоит оно недорого, а пользы приносит на всю тысячу.