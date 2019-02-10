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Воскресенье, 10.02.2019
Этот продукт не всегда полезен для организма
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Этот продукт не всегда полезен для организма

Несмотря на то, что сыр – важная часть рациона питания многих людей, назвать его однозначно полезным продуктом нельзя. Эксперты рассказали, почему вам стоит сократить потребление этого продукта до минимума, если вы заботитесь о качестве своей жизни.
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Сыр, Вред, Польза, Польза сыра, Вред сыра, Вредные свойства сыра.
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