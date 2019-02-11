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Диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака
Именно эти продукты лучше не употреблять натощак, чтобы не ухудшить самочувствие. Ни для кого не секрет, что завтрак является одним из важнейших приемов пищи, поэтому его не стоит пропускать. Однако выбор продуктов для утренней трапезы также играет большую роль в том, как вы будете себя чувствовать в течение дня. Поэтому диетологи рассказали, какие вкусности лучше перенести на обед, а не превращать их в завтрак.
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