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Чудо-сыворотка, которая снижает воспалительные процессы

Чудо-сыворотка, которая снижает воспалительные процессы
22:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сыворотка это продукт, который образуется при изготовлении творога или сыра.

С одной стороны эта жидкость совсем не содержит жиров, но с другой богата на ценные белки.

Помимо этого сыворотка обладает высокими антиоксидантными свойствами, которые замедляют процесс старения. Она обладает также свойствами регенерации, что существенно для косметической отрасли.

Молочная сыворотка:

  • Нормализует работу печени и почек.
  • Помогает при ревмотизме, гипертонии, улучшает кровообращение.
  • Выводит из организма шлаки, лишнюю жидкость.
  • Успокаивает нервную систему.
  • Снижает воспалительные процессы.
  • Отбеливает кожу.

Издавна эта жидкость известна как действенное средство для роста волос и их укрепления. Она содержит комплекс витаминов и аминокислот, которые укрепляют луковицы волос.

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Сыворотка в сочетании с соком лимона отлично отбеливает кожу, но этот вариант подходит только для жирной и нормальной кожи.

Сыворотка служит в качестве шампуня, она прекрасно очищает кожу головы и волосы.

Справится с веснушками можно, приготовив маску из трех ложек сыворотки и трех ложек творога. Смешать и нанести на кожу минут на 10, смыть теплым чаем.

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Здоровье, Молоко, Молочная сыворотка, Польза.
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