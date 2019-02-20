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Польза крапивы доказана учеными

Польза крапивы доказана учеными
20:51 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Целительное действие крапивы многогранно и говорить о ее полезных свойствах можно очень долго.

Швейцарские ученые рассказали о полезных свойствах крапивы. По словам специалистов, сок из крапивы помогает при лечении многих болезней.

Как отмечают исследователи, крапивный сок оказывает благотворное влияние на очищение организма от токсинов и повышение гемоглобина в крови. Сок имеет способность активизировать обменные процессы в организме, в результате чего очищается и обогащается кровь, выводятся шлаки, лучше начинают работать все органы и системы.

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Кроме того, сок крапивы поможет избавиться от зимнего истощения, авитаминоза, анемии, сыпей на коже неинфекционного происхождения, а также мигрени. Специалисты отмечают, что ежедневное лечение соком крапивы очень полезно для укрепления костей, очистки печени, мочевого пузыря, дыхательных путей, успокоения нервной системы.

Усиливая обменные процессы, сок крапивы улучшает состояние при геморрое, атеросклерозе, ревматизме, подагре, сахарном диабете. По свидетельствам ученых, свежий сок крапивы проявляет лечебное действие на всех стадиях аденомы простаты, потому что задерживает развитие гипертрофии.

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Здоровье, Польза, Крапива, Целебные свойства.
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