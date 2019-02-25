15 привычек, которые позволят сделать фигуру идеальной Физические упражнения — доступная возможность борьбы с нежелательным весом. Несомненно, быть всегда в отличной форме помогает здоровый и активный стиль жизни, а пересмотрев некоторые свои привычки, можно с легкостью добиться желаемого результата по усовершенствованию своей внешности.