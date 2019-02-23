Зубная боль: домашние способы лечения (Фото)

Если вы столкнулись с зубной болью, которые не исчезает несколько дней, то вам необходимо обязательно показаться зубному врачу. Однако при небольшом по продолжительности периоде зубной боли могут помочь некоторые домашние средства.