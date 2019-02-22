Вредные привычки, которые могут стать полезными (Фото) У всех нас есть необычные привычки, которыми мы не обязательно хотели бы поделиться с нашими друзьями, семьей или коллегами. Почему? Потому что нам сказали, что эти привычки отвратительны. Но оказывается, что эти, казалось бы, "вредные" привычки, которые вы слишком боялись признать, на самом деле полезны для вас.