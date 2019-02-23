Лучшие продукты в борьбе против депрессии (Фото) Причин для возникновения депрессии достаточно много. Одной из самых главных из них является питание. Дело в том, что неправильное питание ухудшает выработку серотонина и эндорфина, что и приводит к проявлению депрессии.