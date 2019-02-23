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Доступные продукты, повышающие гемоглобин
Гемоглобин играет важнейшую роль в здоровье человека. С его помощью клетки нашего организма получают необходимое количество кислорода. При его недостатке у человека появляется быстрая утомляемость, развивается анемия и кислородное голодание, что приводит к более серьезным проблемам.
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