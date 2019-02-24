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Медики назвали продукты, повышающие трудоспособность

Медики назвали продукты, повышающие трудоспособность
01:13 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Грецкие орехи - пища для мозга.

Для слаженной работы организма человека, а также для продуктивности мозга, нам постоянно необходимо подпитываться железом. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

Многим современным людям катастрофически не хватает железа. Восполнить его нехватку, особенно когда нужно сосредоточиться и максимально обработать объемную информацию в сжатые сроки, помогут зеленые яблоки, гречка или черный хлеб. Также благоприятно воздействует куриная либо говяжья печень, а в сезон – спелые гранаты.

«Работники умственного труда нередко жалуются на периодическое ухудшение памяти. Чтобы исправить такую ситуацию, а лучше и вовсе ее предотвратить, следует как можно чаще включать в рацион морковь, ананас, авокадо. Особенно перед важным днем, совещанием или экзаменом рекомендуется включать в рацион такие продукты, например, приготовив з них салат», - посоветовала врач.

Заправить его лучше оливковым или горчичным маслом. Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсточкой орешков. А избавиться от ощущения «тяжелой головы» поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток.

«Но не стоит забывать, что полученная из пирожных, тортов и конфет глюкоза быстро поступает в кровь, но так же ее концентрация в крови снижается. Зато такие перекусы негативно отражаются на фигуре. Потому получить все необходимые элементы куда полезнее и целесообразнее из овощей и фруктов, мюслей или сухофруктов», - говорит эксперт.

Кроме того, при постоянной загруженности и умственном труде важен витамин С, который помогает кровеносным сосудам мозга. Употреблять богатые им продукты нужно ежедневно, так как отложить «про запас» организм его просто не сможет. Потому ежедневно в рационе должны присутствовать на выбор любые сезонные свежие ягоды, грейпфрут. Эти напитки улучшают мозговой кровоток.

Скорость мыслей напрямую связана с наличием в организме кальция и калия. Потому стоит устраивать на работе перекусы из сыра и томатов, прекрасным перекусом для подзарядки мозга также будет творог с курагой и черносливом.

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Трудоспособность, Грецкие орехи, Польза орехов, Виктория Савицкая, Свойства орехов.
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