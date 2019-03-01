Продукты, которые содержат большое количество вредных трансжиров Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными. Ученые из Йельского университета выяснили, что отказ от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров позволяет снизить риск инсульта и сердечного приступа, сообщается на официальном сайте университета.