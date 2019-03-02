Простые продукты для эффекта молодого лица С помощью питания можно заметно улучшить состояние кожи – придать ей красивый и ровный оттенок, а также добавить эластичности и гладкости. Эксперты рассказали, какие продукты дают видимый эффект в плане омоложения кожи и внешности.