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Перец защищает от простуды и укрепляет иммунитет

Перец защищает от простуды и укрепляет иммунитет
19:47 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Перец защищает от простуды и укрепляет силы иммунной защиты организма.

Особенно этот вопрос становится актуальным в холодные месяцы года. Зимой солнечного света меньше, холодно, морозно. Организм ослабевает, настроение ухудшается практически у каждого, к тому же, развиваются вирусы и эпидемии!

Почему перец так хорош? В первую очередь, сладкий перец — это источник витамина C. Кстати, в нем почти вдвое больше витамина C, чем в цитрусовых. Кроме этого, паприка зарядит организм антиоксидантами, каротиноидами и другими витаминами и минералами. Все это витаминный коктейль отлично заряжает иммунную систему.

Чтобы покрыть суточную необходимость организма в витамине C и защитить себя от простуды, необходимо съесть половину сладкого перца средних размеров, рекомендуют эксперты. В любом случае пища никогда не может заменить медикаменты и лечить простуду или другие заболевания все таки нужно с помощью препаратов.

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Очень рекомендуется ежедневно употреблять витаминную пищу и таким образом риски заболеть простудой сводятся практически к нулю. А вот горький перец содержит так называемый капсаицин, который даже в состоянии снять боль. Капсаицин часто используется в обезболивающих гелях и кремах, а здесь он в натуральном виде.

Употребляя в пищу как сладкий, так и острый перец чили вы сможете укрепить ваш иммунитет, и защититься от простуды и вирусов.

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Питание, Здоровье, Простуда, Иммунитет, Перец.
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