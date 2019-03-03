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Ученые нашли генетическую причину счастливого брака

Ученые нашли генетическую причину счастливого брака
00:38 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Ученые пригласили для участия в проекте 178 женатых пар в возрасте от 37 до 90 лет.

Ученые из Йельского университета (США) нашли биологически обусловленную причину счастливого брака – оказывается, долговременной гармонии в отношениях достигают партнеры с определенным генотипом. Все участники проходили психологическое тестирование. Кроме того, у каждого был взят образец слюны для анализа ДНК.

В результате исследователи пришли к выводу о том, что большое влияние на счастливый брак оказывает тот факт, обладают или нет партнеры GG-генотипом. Данный тип является генетическим вариантом окситоцинового рецептора OXTR rs53576, активность которого связана с развитием таких черт характера, как эмоциональная стабильность, эмпатия, коммуникабельность.

«Когда в окситоциновом рецепторе хотя бы одного из партнеров имеется GG-генотип, супруги в гораздо большей степени чувствуют свою удовлетворенность браком», - указали ученые на генетическую причину счастливой семейной жизни.

Кроме того, исследование показало, что данный генетический вариант связан с уменьшением тревожных привязанностей к своему партнеру. Ученые поясняют, что тревожные привязанности характерны для людей, которые имеют проблемы с самооценкой и крайне чувствительны к негативным реакциям партнера, от которого ждут постоянного одобрения и поддержки, чтобы ощущать уверенность. Уменьшение интенсивности таких привязанностей идет на пользу браку, отметили эксперты.

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Все по теме:

Брак, Счастливый брак, Семейная пара, Генетическая причина счастливого брака.
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