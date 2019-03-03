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Медики назвали самые вредные для здоровья каши

Медики назвали самые вредные для здоровья каши
04:39 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека.

Первое место досталось манке. По словам специалистов, данная крупа богата крахмалом и бедна белком. Кроме того, в ней содержится много глютена, который провоцирует аллергию у детей и мешает полноценному усвоению железа и витамина D.

Следующим в списке оказался рис. Однако речь идет только о шлифованной белой крупе, все прочие сорта являются полезными.

Дело в том, что во время шлифовки рис теряет фактически все витамины, но при этом остается большой объем крахмала.

Одна из самых популярных каш, овсянка, тоже попала в рейтинг вредных круп. По словам диетологов, завтрак обязан насыщать организм до обеда, а овсянка не может этого сделать ввиду низкого объема белка.

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Все по теме:

Рис, Овсянка, Манка, Каши, Вредные каши, Вредные крупы.
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