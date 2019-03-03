Медики рассказали, как кофе влияет на метаболизм

Новости шоу бизнеса: Кофе вызывает снижение аппетита сразу после его приема.

Кофеин способствует похудению благодаря его возможностям подавления аппетита и ускорения метаболизма, однако такая польза вещества слишком преувеличена. К такому выводу пришли ученые, проведя новое исследование.

Для участия в эксперименте было отобрано 50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет. В течение трех недель они приходили утром в лабораторию, чтобы выпить сок с добавлением кофеина или ничем не отличающееся от напитка по цвету и вкусу плацебо.

Всего было 3 вида напитков: в одном кофеина не было совсем, во втором его содержание было равно 113 гр. кофе, а в последнем - 226 гр. кофе. Участникам не сообщали, какой именно напиток они получают, но к концу эксперимента каждый из них получал все три вида.

Через полчаса после принятия напитка участники получали доступ к "шведскому столу", где могли без ограничений набирать себе любые блюда. После сытного завтрака им оставалось задокументировать все, что было съедено в течение дня, с помощью специальной онлайн-анкеты. Кроме этого, каждый участник описывал уровень своего аппетита.

Впоследствии ученые обнаружили интересную закономерность. Получив напиток с низкой дозой кофеина, люди обычно брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получали кофеина совсем или когда доза кофеина была максимальной. После употребления такого "среднего" напитка они съедали около 650 калорий (против 721 после напитка без кофеина и 715 калорий с максимальной дозой кофеина). При этом, никто не сообщил, что после приема напитка с кофеином у него уменьшился аппетит.

За пределами лаборатории исследователи так и не обнаружили существенных различий в уровне аппетита участников или количества пищи, что употребляется ими в течение дня. Они также выяснили, что индексы массы тела не влияли на их аппетит или количество съеденного.

Так, кофеин вызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, но эффект быстро исчезает. Таким образом, подавлять аппетит с помощью кофе не получится; в своей работе авторы подчеркивают, что вместо этого гораздо продуктивнее будет сосредоточиться на привычках питаться здоровой пищей.