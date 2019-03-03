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Ученые рассказали, каким образом сон укрепляет иммунитет

Ученые рассказали, каким образом сон укрепляет иммунитет
13:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сон усиливает некоторые иммунные клетки, увеличивая их способность прикрепляться к инфицированным клеткам и уничтожать вирусы.

Немецкие ученые обнаружили механизм, благодаря которому он усиливает способность организма противостоять инфекции. Их отчет был опубликован в Journal of Experimental Medicine.

Оказалось, что сон усиливает некоторое иммунные клетки, увеличивая их способность прикрепляться к инфицированным клеткам и уничтожать вирусы.

Ученые сфокусировались на Т-лимфоцитах, противостоящих инфекции. Когда лимфоциты находят клетки, инфицированные вирусом, им нужно прикрепиться к ним для их уничтожения. Для этого используется специальный клейкий белок.

Глубокий сон может повлиять на способность мозга вымывать отходы и токсины

Чтобы проверить гипотезу, они изучали человеческие клетки, зараженные цитомегаловирусом (ЦМВ). В лабораторных условиях (in vitro) было показано, что уровень гормонов оказывает ожидаемое воздействие на способность Т-лимфоцитов прикрепляться к инфицированным клеткам.

Зная, что уровень этих гормонов падает ночью, ученые завербовали 10 добровольцев, имевших антитела к ЦМВ, которые были согласны спать одну ночь в университетской лаборатории. После проведения всех необходимых анализов, ученые увидели, что у участников, которые спали, система клейких белков была лучше готова к борьбе с инфекцией, чем у тех, которые не спали.

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Здоровье, Сон, Иммунитет.
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