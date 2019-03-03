Топ-5 причин добавить чернослив в свой рацион

Новости шоу бизнеса: Польза чернослива для организма неоспорима.

Известно, что чернослив улучшает работу ЖКТ и помогает защитить систему пищеварения от болезней. Но это еще не все удивительные преимущества сухофрукта для здоровья. У нас есть еще 5 причин, почему тебе стоит употреблять чернослив как можно чаще.

Улучшает зрение

Чернослив является отличным источником витамина А, который необходим для здоровья глаз и хорошего зрения. Один чернослив обеспечивает 3 процента от рекомендуемой суточной нормы потребления витамина А. Люди с дефицитом витамина А склонны к ночной слепоте, сухости глаз, дегенерации желтого пятна и катаракте. Поэтому им точно стоит добавить полезный чернослив в свой рацион.

Помогает сохранить здоровье сердца

В черносливе много калия, важного минерала, который обеспечивает правильную работу сердца и нервной системы по всему телу. Ежедневное потребление калия помогает снизить кровяное давление и снижает риск возникновения таких проблем, как головокружение, сердечные заболевания, инфаркт и инсульт. Не следует упускать из виду пользу чернослива для здоровья.

Защита от остеопороза

Одна порция чернослива (100 грамм) удовлетворяет суточную потребность в боре, а калий, присутствующий в сухофрукте, помогает поддерживать здоровье костей. По данным исследования, проведенного в Университете штата Флорида, чернослив может обратить вспять остеопороз у женщин в постменопаузе. В ходе эксперимента женщин в постменопаузе просили съедать 100 г сушеных слив в день, и в результате у них улучшались маркеры формирования костной ткани через три месяца по сравнению с контрольной группой, которая ела 75 г сушеных яблок. Чернослив также обладает противовоспалительными свойствами и настоятельно рекомендуется людям, страдающим артритом.

Укрепляет волосы и делает их более красивыми

Дефицит железа может привести к сухости, выпадению волос и потерей ими пигмента. А чернослив является отличным источником железа, способствуя общему здоровью твоих локонов. Сухофрукты также являются источником витамина В, витамина С и др. витаминов, которые отлично подходят ускорения роста волос. Эти питательные вещества укрепляют локоны от корней и предотвращают ломкость и повреждение.

Улучшает качество кожи

Витамины и минералы, содержащиеся в черносливе, помогают поддерживать здоровье кожи. Этот скромный сухофрукт также помогает замедлить процесс старения и задерживает развитие морщин. Присутствие многих минералов делает чернослив прекрасным продуктом для перекусов, который к тому же будет улучшать внешний кожи. Если ты все еще не любишь сушеные сливы, пора менять вкусы, так как это здоровая альтернатива любым сладостям, которая не навредит ни коже, ни фигуре.