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Врачи назвали продукты, которые повышают настроение

Врачи назвали продукты, которые повышают настроение
04:56 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Несколько продуктов, которые положительно повлияют на ваше настроение.

Некоторые продукты, как известно, могут влиять на наше настроение: есть продукты, которые при регулярном употреблении повышают тревожность, делают нас нервными злыми; есть и продукты, которые, наоборот, поднимают настроение и улучшают самочувствие.

Ягоды

Ягоды не зря считаются таким полезным продуктом: они предотвращают выработку кортизола – гормона, который производится организмом при стрессовых ситуациях. Ягоды не дают кортизолу влиять на настроение и портить его. Если вы оказались в стрессовой ситуации, заедайте стресс не тортиками, а ягодами!

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат много витамина B, благодаря чему тоже могут влиять на настроение. Исследования показывали, что дефицит витамина B6 в организме может спровоцировать стресс, раздражительность, депрессию и усталость.

Орехи кешью

Богатые цинком, орехи кешью считаются одними из самых эффективных продуктов для повышения настроения. Цинк играет важнейшую роль в реакции мозга и организма на стресс, а дефицит цинка может приводить к нарушениям процессов памяти и обучения, депрессиям и агрессии.

Семечки подсолнечника

Семечки – великолепный растительный источник жирных кислот Омега-3.

А они известны своей способностью повышать настроение и противостоять депрессии.

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Продукты для настроения, Продукты повышающие настроениеч, Что нужно есть для хорошего настроения.
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