Лучшие продукты, которые сохраняют здоровье вашего сердца (Фото)

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Здоровое сердце - залог долгой полноценной жизни без болезней и забот. Нужно для этого не так уж много: рискнуть расстаться с вредными привычками, больше двигаться и сделать ставку на продукты, полезные для сердца.
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