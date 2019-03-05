Лучшие продукты, которые сохраняют здоровье вашего сердца (Фото) Здоровое сердце - залог долгой полноценной жизни без болезней и забот. Нужно для этого не так уж много: рискнуть расстаться с вредными привычками, больше двигаться и сделать ставку на продукты, полезные для сердца.