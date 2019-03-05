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Вторник, 05.03.2019
Не только вкусный, но и очень полезный: свойства ананаса, о которых вы не знали
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Не только вкусный, но и очень полезный: свойства ананаса, о которых вы не знали

Твердый и колючий снаружи, ароматный и вкусный внутри — так можно охарактеризовать один из самых здоровых фруктов в мире — ананас. Помимо наличия в нём множества полезных минеральных веществ и витаминов, этот чудо-фрукт обладает массой полезных свойств, давайте узнаем, каких именно.
fullpicture.ru
Фото: pixabay
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Здоровье, Продукты, Польза, Полезные свойства, Ананас.
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