Не только вкусный, но и очень полезный: свойства ананаса, о которых вы не знали

Твердый и колючий снаружи, ароматный и вкусный внутри — так можно охарактеризовать один из самых здоровых фруктов в мире — ананас. Помимо наличия в нём множества полезных минеральных веществ и витаминов, этот чудо-фрукт обладает массой полезных свойств, давайте узнаем, каких именно.