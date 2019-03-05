Скачать
Вторник, 05.03.2019
"Вредные" продукты, от которых не стоит отказываться (Фото)
1 / 11

"Вредные" продукты, от которых не стоит отказываться (Фото)

В последние годы тренд на здоровое питание становится все более массовым, а его основные правила уже известны всем. Заходя в магазин, мы априори знаем, какие товары полезны, а от каких, наоборот, лучше отказаться. Однако в результате исследований выяснилось, что даже вредная на первый взгляд пища может быть необходима нашему организму.
medpravila.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Питание, Продукты, Еда, Совет, Правильное питание.
15:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь