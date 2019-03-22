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Назван чай, который может защитить от рака груди

Назван чай, который может защитить от рака груди
14:00 Пт, 22 Март 2019 Телеграф http://neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление чая именно этого вида, почти на 70% снижает вероятность смерти, связанной с заболеванием раком груди.

В своих расчетах исследователи из США опирались на полученный массив данных по онкологическим заболеваниям, собранных в провинции Фуцзянь в Китае, в которой чай улун пьют особенно часто, - и в этом же регионе отмечается на 35% более низкая по стране заболеваемость раком груди.

Заинтересовавшись данным феноменом, группа ученых провела ряд исследований в лаборатории: их интересовало, как влияет экстракт разных типов чая на клетки злокачественных опухолей молочной железы. Клетки шести типов рака груди были обработаны экстрактами улуна, черного и зеленого чаев.

Стало известно, чем опасна соковая диета

В результате научные работники констатировали, что чай улун обладает большим потенциалом защиты от размножения клеток рака груди. По их словам, экстракт улуна негативно действует на ДНК злокачественных клеток, ингибируя их рост.

"Среди китайцев, которые ежедневно пьют улун, риски злокачественных опухолей молочной железы уменьшаются на четверть по сравнению с уровнем заболеваемости раком груди в провинции Фуцзянь, и в 2 раза ниже по сравнению со всей страной", - прокомментировали научные эксперты способность чая улун защищать от онкологического заболевания.ерх тюрбана каждые пять минут в течение 20 минут, не снимать еще целый час. После этого нужно тщательно вымыть волосы теплой водой.

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