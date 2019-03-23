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Как черный перец помогает улучшить здоровье
Черный перец является одной из наиболее часто используемых специй во всем мире. Он производится путем размалывания горошка черного перца, который является высушенными ягодами виноградной лозы Piper nigrum. Черный перец обладает острым и слегка пряным вкусом, который хорошо сочетается со многими блюдами.
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