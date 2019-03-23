Сделай сам: очищающая альгинатная маска для лица

Новости шоу бизнеса: Основа ухода за лицом - качественное очищение кожи.

Помните, что скрабы не должны травмировать кожу. Вот такая маска с активированным углем очень нежно очистит вашу кожу и подготовит к увлажнению или питанию.

Вам понадобится:

290 гр - Натуральная кастильская жидкая основа для мыла

170 гр - Масло фундука

14 гр - Масло Таману

311 гр - Каолиновая глина

115 гр - Гранулы жожоба белые

8 гр - Активированный уголь

3 мл - Эфирное масло чайного дерева

2,8 гр - Оптифен

Пошаговый рецепт очищающую маску для лица с активированным углем своими руками:

1. Смешайте в большой миске кастильскую жидкую основу, масло фундука и масло таману до полного растворения, смесь приобретет молочный оттенок.

2. Добавьте в миску эфирное масло чайного дерева и оптифен. Тщательно перемешайте будущую маску.

3. В отдельной емкости смешайте глину, перетертый активированный уголь и гранулы жожоба до получения однородной массы.

4. В жидкую часть добавьте смесь срабов в 3-4 захода, перемешивайте все при помощи венчика. Так вы избежите рассыпания глины и поднятия ее в воздух. Продолжайте тщательно вымешивать до полного исчезновения комочков.

5. Залейте скраб в стеклянную тару и плотной закройте крышкой.

Результат

Наносите маску-скраб на лицо аккуратно, массирующими нежными движениями, что бы ни поранить кожу. Оставьте на 2-5 минут маску на лице, затем смойте теплой водой.

Кожа лица после маски просто сияет чистотой. В завершении обязательно воспользуйтесь питательным или увлажняющим кремом.