Популярные мифы о зрении, в которые не нужно верить

Что касается тонкостей такого феномена как мигание, мы даже не станем в них вдаваться. Неудивительно, что существует изрядная путаница по поводу того, как работают наши глаза, но сейчас мы попробуем внести ясность.