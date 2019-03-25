Сытные продукты для тех, кто беспокоится о своей фигуре

Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов. В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу.