Эффективные методы профилактики и лечения пищеварительной системы Задумываться о пищеварении большинство из нас начинает, когда оно дает сбои. Чтобы не доводить все до крайностей, нужно сбалансировать и, при необходимости, ускорить процессы переваривания пищи. Как это сделать? Эксперты собрали для вас самые эффективные рецепты.