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Вторник, 26.03.2019
Лучше бега: виды спорта, которые отлично подходят для похудения
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Лучше бега: виды спорта, которые отлично подходят для похудения

В попытке похудеть многие тут же бросаются на беговую дорожку или ближайшие парк/стадион, полагая, что бег станет настоящим спасением в избавлении от лишних килограммов. Но на самом деле есть масса других видов спорта, причем не таких уж и сложных, которые отлично справляются с похудением.
newsyou.info
Фото: pixabay.com
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