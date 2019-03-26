Лучше бега: виды спорта, которые отлично подходят для похудения

В попытке похудеть многие тут же бросаются на беговую дорожку или ближайшие парк/стадион, полагая, что бег станет настоящим спасением в избавлении от лишних килограммов. Но на самом деле есть масса других видов спорта, причем не таких уж и сложных, которые отлично справляются с похудением.