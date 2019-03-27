Полезные фрукты для людей с диабетом Людям, которые страдают от диабета, следует придерживаться определенного питания. В том числе включить в меню некоторые фрукты. Но вот какие именно? Ведь в большинстве таких продуктов содержится слишком много сахара, резкие скачки которого могут привести к пагубным последствиям. А вот в других - фруктоза с низким гликемическим индексом.