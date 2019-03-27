Метод психолога: как стать счастливее, убрав из жизни семь "О"

Новости шоу бизнеса: Стать счастливее, резко изменив свою жизнь, не настолько тяжело, как может казаться.

Главное избавиться от определенных составляющих привычного мышления.

Психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич в своем блоге составила личную методику построения концепции счастья. Виктория считает, что изменения к лучшему в жизни каждого человека могут произойти, если убрать из своей повседневности семь “О”.

Оценки

Мера или оценка понятие сложное и неоднозначное, что для одного хорошо - для другого смерть, и значит, если мы оцениваем что-то или кого - то, мы изначально упускаем возможности понять или принять больше, расширить свое осознание ситуации. И тут важно помнить, что обесценивание или переоценивать кого-то, это форма страха, что проявляется в такой удобный и понятный способ. Все есть - ценно, а правильней будет сказать, даже бесценно, так как создано по воле Высших сил. Убираем категорические оценки!

Обиды

Вины нет, это символический способ поддерживать отношения или иллюзии, когда другие формы, менее со-зависимые не пришли в практику сотрудничества в процессе жизни. Вина - это накачка энергий в очень удобный и доступный способ. И так обижается - только тот кому выгодно быть обиженным. Когда обижен, есть о чем подумать и занять время, внутренние пустоты психического пространства легко наполняться обидами. С обидами мы не одиноки с нами всегда наш обидчик. Отпускаем обиды и обвинения!

Осуждения

Это способ подключения к чужой жизни с помощью отговаривания своей теневой стороны “Я”. Ведь, все что нас так возмущает в ком- то, то что мы осуждаем - это и есть наша теневая вытесненная, непризнанная часть себя, которая так безопасно находит цивилизованный выход в реальные пространства нашего сознания. Ведь себе такое позволить не можем, по ряду причин, то хоть поговорим про это. Избавляемся от привычки осуждать!

Оправдания

Являются остатками детских директив “Ты - не такой”, вот и приходиться постоянно оправдываться, что может все же “Я такой”. Оправдания воруют у человека энергию творчества и свободы самовыражения, волю делать себя по своему шаблону мечты. Ведь где-то далеко в глубинах цензуры уже много лет родителями или обществом нарисован портрет “Такого”, которого все хотят видеть, комфортного и удобного. Но спешу вас огорчить (кстати это 8-е “О”) Вы все равно кому-то не будете нравиться, и кто-то вас не будет любить, и кого-то вы будете раздражать и это норма. Это закон энергообмена. Поэтому лучше опираться на свой камертон ценностей и рисовать себя самостоятельными выборами. Исцеляемся от оправданий перед другими!

Ожидания

Нам кажется, что кто-то нам что-то должен, и мы можем это ждать всю жизнь, фантазируя, что “Он” знает, как нас правильно понять или как нас правильно любить для нас самих, но увы. И это часто самый большой миф нашей жизни. Ведь мы и сами себя не очень знаем, так как вся жизнь - это дорога к себе. Так разве может кто-то понять то, что пока не понято или не познано нами. Исследуя себя можно уловить свои желания, потребности и мотивы, нежно согласовать их с близкими тебе людьми и радоваться. И если они примут вас с вашими желаниями, то вам по одному пути жизни, если нет, значит у вас все впереди и много работы в познании себя. Нам никто не сможет помочь, если мы не поймем в какой помощи нуждаемся. Ожидаем только от самого себя!

Ограничения

Часто мы сами себе строим ограничения и заборы возможностей, даже не попробовав, а можем ли мы это сделать. С помощью ограничений мы сами кастрируем наши потенции достижений и потоки нового, делая поспешные выводы из чужого опыта или социальных стереотипов. А ведь в жизни все по-разному и снять свои ограничения - это очень страшно, но часто просто необходимо. Только смелые берут города. Удобно контролировать свою жизнь с помощью ограничений, но есть и более продвинутый уровень - ответственной свободы. Побеждаем собственные ограничения!

Очарование

Иногда, когда случайно или специально мы кем-то или чем-то очаровываемся, не замечая обратной стороны медали и полярности, из которой соткано все в этом мире, рассматриваем с восторгом только лицевую сторону события, ситуации, человека, забывая, что есть изнанка - совершенно не очень привлекательная. Мы попадаем в ловушку эмоционально-чувственного реагирования, игнорируем логику и прагму, как следствие получаем большую дозу разочарования, которую достаточно часто трудно переварить. Не хотите разочаровываться - не очаровывайтесь, и в прекрасном есть доля отвратительного, и в самом мерзком есть доля совершенного, все есть полярное. Дозируем очарование!